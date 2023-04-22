Рекомендую Фонд Притули: Кінг запропонував Маску віддати “синю галочку” на благодійність

Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг запропонував власнику Twitter Ілону Маску віддати його синю галочку верифікації Благодійному фонду Сергія Притули.

Про це Кінг написав у Twitter.

– Гадаю, що пан Маск має віддати мою “синю галочку” на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули…, – зазначив письменник.

Він додав, що послуга коштує лише $8, тож, на думку письменника, “Маск міг би додати ще трохи”.

Сергій Притула відреагував на допис Кінга і подякував письменнику.

– Наш фонд отримав дуже серйозну рекомендацію. Продовжуємо працювати заради нашої перемоги! – написав він.

Нагадаємо, що 20 квітня Twitter почав видаляти сині галочки верифікації з акаунтів користувачів, які не підписалися за $8 на Twitter Blue.