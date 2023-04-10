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Ілон Маск відмовився видаляти скандальний пост Медведєва у Twitter про Україну

10 Квітня 2023, 14:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Мільярдер Ілон Маск відмовився видаляти з Twitter скандальну заяву Медведєва про те, що “Україна зникне, бо вона нікому не потрібна”. Так глава соцмережі відреагував на критику користувачів щодо заяви російського чиновника.

Маску нагадали про санкції, які забороняють російським політикам користуватися Twitter – мільярдер не дотримується заборон, дозволяючи поширювати прокремлівську пропаганду.

Так, глава Twitter вирішив узагальнити, виправдовуючись за свої вчинки.

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– Усі новини певною мірою є пропагандою. Нехай люди приймають рішення самостійно, – написав Маск.

Також глава платформи виправдався, що не має дружніх зв’язків із Кремлем. За словами мільярдера, Путін назвав його військовим злочинцем за допомогу Україні. Утім, Володимир Путін таких заяв публічно не робив.

У Польщі вже відреагували на слова Маска і його бездіяльність: представник влади з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарін назвав х*рнею заяви Медведєва.

– Все та сама стара хр*нь від Медведєва. Він як заїжджена платівка, нічого нового в його статті. Насправді, ця “нікому не потрібна Україна” чудово справляється з протидією російському вторгненню. Медведєв намагається прикрити докази провалу Росії в Україні, – заявив Жарін.

Це вже не вперше, коли Ілон дивує світ провокаційними заявами. У 2022 році Маск запропонував віддати Крим Росії як частину мирного плану. На думку глави Twitter, це допоможе зберегти нейтралітет Україні.

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Теги
Twitter Ілон Маск Дмитро Медведєв
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