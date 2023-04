Мільярдер Ілон Маск відмовився видаляти з Twitter скандальну заяву Медведєва про те, що “Україна зникне, бо вона нікому не потрібна”. Так глава соцмережі відреагував на критику користувачів щодо заяви російського чиновника.

Маску нагадали про санкції, які забороняють російським політикам користуватися Twitter – мільярдер не дотримується заборон, дозволяючи поширювати прокремлівську пропаганду.

Так, глава Twitter вирішив узагальнити, виправдовуючись за свої вчинки.

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.

All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023