Миллиардер Илон Маск отказался удалять из Twitter скандальное заявление Медведева о том, что “Украина исчезнет, потому что она никому не нужна”. Так глава соцсети отреагировал на критику пользователей касательно заявления российского чиновника.

Маску напомнили о санкциях, которые запрещают российским политикам пользоваться Twitter — миллиардер не придерживается запретов, позволяя распространять прокремлевскую пропаганду.

Так, глава Twitter решил обобщить, оправдываясь за свои поступки.

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.

All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023