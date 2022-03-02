Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до російських айтішників. Він закликав програмістів Росії виступити проти війни будь-яким доступним способом.

Так, своє звернення Федоров почав із заслуг Мінцифри, заявивши, що вся Україна стає цифровою, з якісним бездротовим покриттям, доступними державними послугами у смартфоні. Країна розвивалася, доки нас не атакувала Росія. Наші будинки, дитячі садки та магазини бомбардують російськими ракетами.

– Я абсолютно впевнений, що саме айтішники є героями нашого часу. Але зараз одна людина, яка монополізувала всю владу і хоче потрапити в історію, забирає та забере ваші найкращі роки життя. Ви вже не зможете полетіти до будь-якої цивілізованої країни світу, повітряний простір перекритий. Тепер вам складно отримати візу, а ваші карти не приймаються за кордоном. Соцмережі можуть бути заблоковані, а міжнародні компанії відмовляються працювати із Росією. Ви стаєте вигнанцями, але ви талант, і можете принести світові користь. Не вибирайте залишитися під залізним куполом, – заявив голова Мінцифри.

Федоров закликав російських айтішників виступити проти війни будь-яким доступним способом. Якщо програмісти бояться виходити на мітинги, можна записати відеозвернення та поширити його.

Завдяки Михайлу Федорову великі компанії та соцмережі всіляко допомагають українцям зупинити окупацію з боку Росії. Так, Facebook, Instagram, YouTube та Twitter масово блокують пропаганду війни з боку російських ЗМІ, а Ілон Маск надав Україні доступ до супутникової мережі Starlink та необхідне для цього обладнання.