Днями глава Tesla та найбагатша людина у світі Ілон Маск запропонував у Twitter “мирний план” закінчення війни в Україні. На думку мільярдера, Україна має поступитися Кримом РФ, а населенню Донбасу та Криму вирішуватиме долю українських земель.

Такі необдумані слова викликали справжній ажіотаж у мережі – користувачі не оцінили необдуманих висловлювань та порад, які не мають нічого спільного із реальністю. Свою думку висловили й зірки, які не захотіли мовчати.

Реакція зірок на заяви Ілона Маска щодо війни в Україні – далі у матеріалі.

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Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показав середній палець Маску і додав, що при виборі електрокара він не взяв Tesla, чому дуже радий.

– Ілон Маск сьогодні розчарував проросійською позицією. ЗСУ – найсильніша армія світу. Ми переможемо, – заявив Ектор.

Телеведучий Григорій Решетник також відреагував на слова Маска – він опублікував одну з невдалих фото мільярдера, і додав, що бізнесмен мав шанс з’явитися на українському телебаченні.

– А міг би бути наступним Холостяком, – заявив Решетник.

Телеведучий Анатолій Анатоліч записав відеозвернення до своїх фанів, поділившись своєю незвичайною ідеєю.

– Там Маск у Twitter запропонував своє рішення завершити війну в Україні. Там чотири пункти, серед яких віддати Крим Росії, через нібито помилку Хрущова. У мене є інша пропозиція – віддати заводи Tesla корінним індіанцям, – заявив Анатоліч.

Шеф-кухар Євген Клопотенко вже довгий час принижує російські щі та прославляє наш український борщ. Тепер Tesla стали щами для відомого кулінара.

Володимир Дантес володіє чудовим електрокаром Tesla Model Y, і після слів Маска готовий з ним попрощатися. Про це артист заявив у Twitter.

Після останніх твітів Ілона Маска. Продам свою теслу! Писати в дірект! — Gudkov Volodymyr (@DantesVo) October 3, 2022

Андрій Бєдняков показав свою майстерність фотошопу та показав Маска в образі чмоні – маленького окупанта, який прийшов вбивати та знищувати міста сміливих українців. Телеведучий натякає, що тепер й Ілону доведеться відповісти за свої слова.

Маша Єфросиніна нагадала своїм передплатникам, що весь світ негативно реагує на заяви Ілона.

– Коли в реальному часі бачиш, як світ запускає Ілона Маска на**й… у космос, – іронічно підписала знімок Маша.

Політик Роман Грищук вважає, що Ілона Маска зламали й навіть знає, хто це міг зробити.

– Таке враження, що Бардаш вкрав обліковий запис Маска, – вважає Роман.

Співачка Надя Дорофєєва розповіла, що в неї зник настрій після заяв мільярдера.

– Сиділи собі, працювали. А потім подивилися у Twitter і настрій припав. Та ну його, – підписала спільна з Кацуріним знімком артистка.

Користувачі мережі активно обговорюють слова Маска – свою реакцію висловили навіть політичні діячі, включаючи президента України Володимира Зеленського.

І хоча Ілон Маск уже прокоментував свої заяви й заявив, що він все ще підтримує Україну, осад від його слів залишився, а репутація трохи зіпсувалася.