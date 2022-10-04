Днями глава Tesla та найбагатша людина у світі Ілон Маск запропонував у Twitter “мирний план” закінчення війни в Україні. На думку мільярдера, Україна має поступитися Кримом РФ, а населенню Донбасу та Криму вирішуватиме долю українських земель.
Такі необдумані слова викликали справжній ажіотаж у мережі – користувачі не оцінили необдуманих висловлювань та порад, які не мають нічого спільного із реальністю. Свою думку висловили й зірки, які не захотіли мовчати.
Реакція зірок на заяви Ілона Маска щодо війни в Україні – далі у матеріалі.
Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показав середній палець Маску і додав, що при виборі електрокара він не взяв Tesla, чому дуже радий.
– Ілон Маск сьогодні розчарував проросійською позицією. ЗСУ – найсильніша армія світу. Ми переможемо, – заявив Ектор.
Телеведучий Григорій Решетник також відреагував на слова Маска – він опублікував одну з невдалих фото мільярдера, і додав, що бізнесмен мав шанс з’явитися на українському телебаченні.
– А міг би бути наступним Холостяком, – заявив Решетник.
Телеведучий Анатолій Анатоліч записав відеозвернення до своїх фанів, поділившись своєю незвичайною ідеєю.
– Там Маск у Twitter запропонував своє рішення завершити війну в Україні. Там чотири пункти, серед яких віддати Крим Росії, через нібито помилку Хрущова. У мене є інша пропозиція – віддати заводи Tesla корінним індіанцям, – заявив Анатоліч.
Шеф-кухар Євген Клопотенко вже довгий час принижує російські щі та прославляє наш український борщ. Тепер Tesla стали щами для відомого кулінара.
Володимир Дантес володіє чудовим електрокаром Tesla Model Y, і після слів Маска готовий з ним попрощатися. Про це артист заявив у Twitter.
Після останніх твітів Ілона Маска.
Продам свою теслу! Писати в дірект!
— Gudkov Volodymyr (@DantesVo) October 3, 2022
Андрій Бєдняков показав свою майстерність фотошопу та показав Маска в образі чмоні – маленького окупанта, який прийшов вбивати та знищувати міста сміливих українців. Телеведучий натякає, що тепер й Ілону доведеться відповісти за свої слова.
Good Night pic.twitter.com/BmFD0hrRP8
— Biedniakov (@Biedniakov_) October 3, 2022
Маша Єфросиніна нагадала своїм передплатникам, що весь світ негативно реагує на заяви Ілона.
– Коли в реальному часі бачиш, як світ запускає Ілона Маска на**й… у космос, – іронічно підписала знімок Маша.
Політик Роман Грищук вважає, що Ілона Маска зламали й навіть знає, хто це міг зробити.
– Таке враження, що Бардаш вкрав обліковий запис Маска, – вважає Роман.
Співачка Надя Дорофєєва розповіла, що в неї зник настрій після заяв мільярдера.
– Сиділи собі, працювали. А потім подивилися у Twitter і настрій припав. Та ну його, – підписала спільна з Кацуріним знімком артистка.
Користувачі мережі активно обговорюють слова Маска – свою реакцію висловили навіть політичні діячі, включаючи президента України Володимира Зеленського.
І хоча Ілон Маск уже прокоментував свої заяви й заявив, що він все ще підтримує Україну, осад від його слів залишився, а репутація трохи зіпсувалася.