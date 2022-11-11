Ілон Маск натякає на можливе банкрутство компанії Twitter. Мільярдер також продовжує активно звільняти топменеджерів, які працювали в корпорації до операції на $44 млрд.

Примітно, що тепер компанію залишив голова відділу безпеки та доброчесності Йоель Рот, який раніше говорив про звільнення близько 50% штату Twitter.

Крім Рота, Ілон звільнив директора з інформаційної безпеки Леа Кісснер, директора з питань конфіденційності Демієна Кірана та директора з дотримання вимог Маріанни Фогарті.

Зараз дивляться

Маск вже прокоментував своє рішення – у листі до співробітників він заявив, що зробив заради впевненості в майбутньому компанії. Хоча мільярдер також описав важке фінансове становище Twitter і заявив про важливість впровадження платної підписки Twitter Blue.

– Без значного прибутку від підписки є велика ймовірність, що Twitter не переживе майбутній економічний спад. Нам потрібно, щоб приблизно половина нашого доходу припадала на підписку, заявив новий глава компанії.

На одному з останніх зборів персоналу один зі співробітників заявив, що Маск применшує побоювання колег щодо зниження ефективності роботи коштом звільнення.

Наразі вся надія на платні послуги, які Ілон збирається впроваджувати. Нещодавно мільярдер заявив, що Twitter може стати платним. Користувачеві буде запропоновано оформити передплату, але про суму послуги поки не повідомляється.