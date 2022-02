Ілон Маск потрапив під хвилю негативу через критику канадського уряду, який бореться з протестуючими далекобійниками. Глава Tesla та SpaceX опублікував мем, у якому порівняв прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо із Гітлером.

Так, мільярдер опублікував картинку ще 16 лютого – на ній нацистський лідер каже: Не порівнюйте мене з Трюдо, у мене був бюджет. Таким чином Маск відреагував на масові протести далекобійників, які незадоволені карантинними обмеженнями та політикою Канади. Так, місцева влада зобов’язала водіїв вантажного транспорту проходити подвійну вакцинацію, що сподобалося далеко не всім.

Публікація Маска з Гітлером була відсиланням до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який почав заважати логістичному бізнесу – це вплинуло і на далекобійників.

Користувачі моментально відреагували на жарт найбагатшої людини на планеті:

Після цього до незадоволених користувачів приєднався і міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань, назвавши дії Маска шокуючими.

Негативний коментар з’явився і від облікового запису музею Аушвіц-Біркенау в Освенцимі, де главу Tesla звинувачують у неповазі до пам’яті жертв нацизму.

Using the image of Adolf Hitler & therefore exploiting the tragedy of all people who suffered, were humiliated, tortured & murdered by the totalitarian regime of Nazi Germany created by him is sad & disturbing. It disrespects the memory of all victims & hurts many people.

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 17, 2022