Ілон Маск потрапив під хвилю негативу через критику канадського уряду, який бореться з протестуючими далекобійниками. Глава Tesla та SpaceX опублікував мем, у якому порівняв прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо із Гітлером.

Так, мільярдер опублікував картинку ще 16 лютого – на ній нацистський лідер каже: Не порівнюйте мене з Трюдо, у мене був бюджет. Таким чином Маск відреагував на масові протести далекобійників, які незадоволені карантинними обмеженнями та політикою Канади. Так, місцева влада зобов’язала водіїв вантажного транспорту проходити подвійну вакцинацію, що сподобалося далеко не всім.

Публікація Маска з Гітлером була відсиланням до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який почав заважати логістичному бізнесу – це вплинуло і на далекобійників.

Користувачі моментально відреагували на жарт найбагатшої людини на планеті:

Ілон Маск постить меми з Адольфом Гітлером. Типовий нацистський день людини, яка керує компанією, що співпрацює з NASA.

Ілон Маск постить меми з Гітлером. Я навіть не цитуватиму його твіт – це огидно.

Після цього до незадоволених користувачів приєднався і міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань, назвавши дії Маска шокуючими.

Негативний коментар з’явився і від облікового запису музею Аушвіц-Біркенау в Освенцимі, де главу Tesla звинувачують у неповазі до пам’яті жертв нацизму.

Using the image of Adolf Hitler & therefore exploiting the tragedy of all people who suffered, were humiliated, tortured & murdered by the totalitarian regime of Nazi Germany created by him is sad & disturbing. It disrespects the memory of all victims & hurts many people. — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 17, 2022

Американський єврейський комітет вимагає від мільярдера вибачень.

Глава Tesla видалив публікацію з жартом, але порадив підписникам почитати книгу про економічну історію нацистської Німеччини – The Wages of Destruction Адама Туза.

– Причини ненавидіти запам’ятовуються краще, ніж причини любити, – додав мільярдер, явно не чекаючи на таку бурхливу емоцію з боку суспільства.

Reasons to hate are remembered better than reasons to love — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2022

Ілон Маск, може, і викликав негативну критику у свій бік, але деякими своїми вчинками він робить світ кращим. Наприклад, наприкінці 2021 року він віддав на благодійність $5,7 млрд. Мільярдер створив фонд, який допомагатиме фінансувати дослідження в галузі педіатрії та наукової освіти.