Илон Маск попал под волну негатива из-за критики канадского правительства, которое борется с протестующими дальнобойщиками. Глава Tesla и SpaceX опубликовал мем, в котором сопоставил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Гитлером.

Так, миллиардер опубликовал картинку еще 16 февраля — на ней нацистский лидер говорит: Не сравнивайте меня с Трюдо, у меня был бюджет. Таким образом Маск отреагировал на массовые протесты дальнобойщиков, которые недовольны карантинными ограничениями и политикой Канады. Так, местные власти обязали водителей грузового транспорта проходить двойную вакцинацию, что понравилось далеко не всем.

Публикация Маска с Гитлером была отсылкой к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, который начал мешать логистическому бизнесу — это повлияло и на дальнобойщиков.

Пользователи моментально отреагировали на шутку самого богатого человека на планете:

После этого к недовольным пользователям присоединился и министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, назвав действия Маска шокирующими.

Негативный комментарий появился и от аккаунта музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме, где главу Tesla обвиняют в неуважении к памяти жертв нацизма.

Using the image of Adolf Hitler & therefore exploiting the tragedy of all people who suffered, were humiliated, tortured & murdered by the totalitarian regime of Nazi Germany created by him is sad & disturbing. It disrespects the memory of all victims & hurts many people.

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 17, 2022