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Илон Маск сравнил премьера Канады с Гитлером — его заставили извиниться

18 февраля 2022, 13:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Илон Маск попал под волну негатива из-за критики канадского правительства, которое борется с протестующими дальнобойщиками. Глава Tesla и SpaceX опубликовал мем, в котором сопоставил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Гитлером.

Twitter

Так, миллиардер опубликовал картинку еще 16 февраля — на ней нацистский лидер говорит: Не сравнивайте меня с Трюдо, у меня был бюджет. Таким образом Маск отреагировал на массовые протесты дальнобойщиков, которые недовольны карантинными ограничениями и политикой Канады. Так, местные власти обязали водителей грузового транспорта проходить двойную вакцинацию, что понравилось далеко не всем.

Публикация Маска с Гитлером была отсылкой к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, который начал мешать логистическому бизнесу — это повлияло и на дальнобойщиков.

Пользователи моментально отреагировали на шутку самого богатого человека на планете:

  • Илон Маск постит мемы с Адольфом Гитлером. Типичный нацистский день человека, который управляет компанией, сотрудничающей с NASA. 
  • Илон Маск постит мемы с Гитлером. Я даже не буду цитировать его твит — это отвратительно.

После этого к недовольным пользователям присоединился и министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, назвав действия Маска шокирующими.

Негативный комментарий появился и от аккаунта музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме, где главу Tesla обвиняют в неуважении к памяти жертв нацизма.

Американский еврейский комитет потребовал от миллиардера извинений. 

Глава Tesla удалил публикацию с шуткой, но посоветовал подписчикам почитать книгу об экономической истории нацистской Германии — The Wages of Destruction Адама Туза.

— Причины ненавидеть запоминаются лучше, чем причины любить, — добавил миллиардер, явно не ожидая такой бурной эмоции со стороны общества.

Илон Маск, может, и вызвал негативную критику в свою сторону, но некоторыми своими поступками он делает мир лучше. К примеру, в конце 2021 года он отдал на благотворительность $5,7 млрд. Миллиардер создал фонд, который будет помогать финансировать исследования в области педиатрии и научного образования.

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