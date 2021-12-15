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Ціна біткоїну помилково досягла позначки у $814 млрд

15 Грудня 2021, 11:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Биткоин
Джерело: Depositphotos

Популярний інформаційний сайт CoinMarketCap помилково відображав вартість криптовалют. Так, вартість біткоїну була $814 млрд.

Биткоин

Крім величезної вартості найпопулярнішої криптовалюти, її капіталізація досягла рекордних $14 квінтильйонів — число з 18 нулями.

Станом на 15 грудня о 10.00 за київським часом, реальна вартість біткоїну тримається на рівні $48 тис., а капіталізація – $912 млрд.

Помилка на сайті агрегатора криптографічних даних існувала лише годину. Однак багато інвесторів та обмінників цифрових валют використовують дані CoinMarketCap для орієнтування в цінах для операцій.

Представники сервісу швидко відреагували на помилку та вибачилися за ситуацію. Щоб перестрахуватись, після виправлення помилки вони перезавантажили свої сервери.

– Після помилок, які ми усунули, ми будемо перезавантажувати наші сервери як останній крок відповідно до нашого внутрішнього плану. Просимо вибачення за незручності, – повідомляється на офіційній Twitter-сторінці агрегатора.

Примітно, що цього тижня біткоїн подешевшав майже на $4 тис. — за даними Coindesk, 12 грудня криптовалюта коштувала $50 509, тоді як уже 14 грудня курс знизився до $46 608.

Биткоин

Спрогнозувати подальший курс криптовалют неможливо – на це впливає величезна кількість факторів. У листопаді виконавчий директор крипто-хедж-фонду ARK36 Міккель Морч заявив, що ціна біткоїну в розмірі $70 тис. здається неминучою, і такої позначки валюта досягне до кінця 2021 року.

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