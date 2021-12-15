Популярний інформаційний сайт CoinMarketCap помилково відображав вартість криптовалют. Так, вартість біткоїну була $814 млрд.

Крім величезної вартості найпопулярнішої криптовалюти, її капіталізація досягла рекордних $14 квінтильйонів — число з 18 нулями.

Станом на 15 грудня о 10.00 за київським часом, реальна вартість біткоїну тримається на рівні $48 тис., а капіталізація – $912 млрд.

Помилка на сайті агрегатора криптографічних даних існувала лише годину. Однак багато інвесторів та обмінників цифрових валют використовують дані CoinMarketCap для орієнтування в цінах для операцій.

Представники сервісу швидко відреагували на помилку та вибачилися за ситуацію. Щоб перестрахуватись, після виправлення помилки вони перезавантажили свої сервери.

Following the irregularities we observed on our platform this afternoon, despite the issue having been fixed, we will be rebooting our servers as a final step in accordance with our internal remediation plan. Apologies for the inconvenience. — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) December 15, 2021

– Після помилок, які ми усунули, ми будемо перезавантажувати наші сервери як останній крок відповідно до нашого внутрішнього плану. Просимо вибачення за незручності, – повідомляється на офіційній Twitter-сторінці агрегатора.

Примітно, що цього тижня біткоїн подешевшав майже на $4 тис. — за даними Coindesk, 12 грудня криптовалюта коштувала $50 509, тоді як уже 14 грудня курс знизився до $46 608.

Спрогнозувати подальший курс криптовалют неможливо – на це впливає величезна кількість факторів. У листопаді виконавчий директор крипто-хедж-фонду ARK36 Міккель Морч заявив, що ціна біткоїну в розмірі $70 тис. здається неминучою, і такої позначки валюта досягне до кінця 2021 року.