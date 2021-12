Популярний інформаційний сайт CoinMarketCap помилково відображав вартість криптовалют. Так, вартість біткоїну була $814 млрд.

Крім величезної вартості найпопулярнішої криптовалюти, її капіталізація досягла рекордних $14 квінтильйонів — число з 18 нулями.

Станом на 15 грудня о 10.00 за київським часом, реальна вартість біткоїну тримається на рівні $48 тис., а капіталізація – $912 млрд.

Помилка на сайті агрегатора криптографічних даних існувала лише годину. Однак багато інвесторів та обмінників цифрових валют використовують дані CoinMarketCap для орієнтування в цінах для операцій.

Представники сервісу швидко відреагували на помилку та вибачилися за ситуацію. Щоб перестрахуватись, після виправлення помилки вони перезавантажили свої сервери.

Following the irregularities we observed on our platform this afternoon, despite the issue having been fixed, we will be rebooting our servers as a final step in accordance with our internal remediation plan. Apologies for the inconvenience.

