Илон Маск назвал имя возможного создателя биткоина: Его идеи фундаментальные

Глава Tesla Илон Маск назвал имя возможного создателя биткоина. Так, миллиардер считает, что самую популярную криптовалюту создал аналитик Ник Сабо, который прячется под псевдонимом Сатоши Накамото.

— Вы можете посмотреть на эволюцию идей до запуска биткоина и увидеть, кто писал об этих идеях, — сказал Маск исследователю искусственного интеллекта Лексу Фридману в одном из подкастов, когда его спросили о создателе валюты.

Глава Tesla заявил, что он не полностью уверен в своих заявлениях, но теории Сабо кажутся фундаментальными для создания ведущей в мире криптовалюты.

— Ник Сабо больше всех ответственен за развитие этих идей. Он утверждает, что не является Накамото, но быть уверенным в этом я не могу, — добавил миллиардер.

Известно, что сам биткоин стал валютой 3 января 2009 года — именно тогда были сгенерированы первые 50 единиц. Первая транзакция состоялась уже 12 января — Сатоси Накамото отправил Хэлу Финни 10 биткоинов.

Еще в 2014 году группа лингвистов изучила технический документ Накамото о биткоинах, а также работы Сабо и 10 других потенциальных создателей.

— Количество лингвистических сходств между публикациями Сабо и официальным документом о биткоинах невероятно большое, — заявили исследователи.

Еще в 2015 году издание New York Times заявляло о создании валюты Сабо. Он публично говорил об истории биткоина и технологии блокчейн, но отрицал свою связь с персоной Накамото.

Напомним, что ранее бывший сотрудник SpaceX Сахил Гупта заявлял, что именно Илон Маск является создателем популярной криптовалюты. Он считает, что у миллиардера были необходимые для этого ресурсы, знания и мотивация.