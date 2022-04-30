Ілон Маск продав акції Tesla на суму $8,5 млрд, щоб придбати Twitter. Про це стало відомо завдяки документам Комісії США з цінних паперів – рішення мільярдера може негативно вплинути на саму Tesla.

Наприкінці квітня Маск придбав соцмережу Twitter за $44 млрд. Ще в четвер він заявив, що подальший продаж акцій Tesla не планується. Схоже, що він вичерпав свій ліміт обміну цінних паперів на гроші. Він продав 9,6 млн акції – це %5,6 від частки Ілона в компанії Tesla.

На тлі продажу акції автомобільної компанії зросли в ціні приблизно на 5%.

Мільярдер має ще цінні папери в запасі на випадок, якщо він захоче ще одну велику угоду. Маск має 43,61% акцій ракетної компанії SpaceX, яка оцінюється в $100 млрд.

Це перші торги Маска на ринку цінних паперів з грудня 2021 року, коли він мав виплатити податки на суму понад $11 млрд – така цифра набралася через діяльність одразу кількох компаній на території США. Сам же глава Tesla заявив, що його активи не лежать в офшорах, і свої податки він порахував у найкоротший термін.