Илон Маск продал акции Tesla на сумму в $8,5 млрд, чтобы приобрести Twitter. Об этом стало известно благодаря документам Комиссии США по ценным бумагам — решение миллиардера может негативно сказаться на самой Tesla.

В конце апреля Маск приобрел соцсеть Twitter за $44 млрд. Еще в четверг он заявил, что дальнейшие продажи акций Tesla не планируются. Похоже, он исчерпал свой лимит обмена ценных бумаг на деньги. Он продал 9,6 млн акции — это %5,6 от доли Илона в компании Tesla.

На фоне продаж, акции автомобильной компании выросли в цене примерно на 5%.

У миллиардера есть еще ценные бумаги в запасе, если он захочет еще одну крупную сделку. Маск владеет 43,61% акций ракетной компании SpaceX, которая оценивается в $100 млрд.

Это первые торги Маска на рынке ценных бумаг с декабря 2021, когда он должен был выплатить налоги на сумму более $11 млрд — такая цифра набралась из-за деятельности сразу нескольких компании на территории США. Сам же глава Tesla заявил, что его активы не лежат в офшорах, и свои налоги он посчитал в кратчайшие сроки.