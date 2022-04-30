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Илон Маск меняет Tesla на Twitter: свобода слова стоит денег

30 апреля 2022, 15:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск меняет Tesla на Twitter: свобода слова стоит денег
Источник: УНИАН

Илон Маск продал акции Tesla на сумму в $8,5 млрд, чтобы приобрести Twitter. Об этом стало известно благодаря документам Комиссии США по ценным бумагам — решение миллиардера может негативно сказаться на самой Tesla.

В конце апреля Маск приобрел соцсеть Twitter за $44 млрд. Еще в четверг он заявил, что дальнейшие продажи акций Tesla не планируются. Похоже, он исчерпал свой лимит обмена ценных бумаг на деньги. Он продал 9,6 млн акции  — это %5,6 от доли Илона в компании Tesla.

На фоне продаж, акции автомобильной компании выросли в цене примерно на 5%.

У миллиардера есть еще ценные бумаги в запасе, если он захочет еще одну крупную сделку. Маск владеет 43,61% акций ракетной компании SpaceX, которая оценивается в $100 млрд. 

Это первые торги Маска на рынке ценных бумаг с декабря 2021, когда он должен был выплатить налоги на сумму более $11 млрд — такая цифра набралась из-за деятельности сразу нескольких компании на территории США. Сам же глава Tesla заявил, что его активы не лежат в офшорах, и свои налоги он посчитал в кратчайшие сроки.

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Источник
CNN
Теги
Tesla, Илон Маск
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