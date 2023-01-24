Илон Маск под присягой заявил, что готов был отказаться от SpaceX ради компании Tesla. Так миллиардер защищает себя в суде по иску от акционеров компании.

Так, Илон появился в суде из-за возмущения со стороны инвесторов Tesla — они обвиняют его в скачках цен на акции компании из-за серии публикаций в Twitter. Тогда миллиардер заявил, что был готов купить ценные бумаги корпорации по цене в $420 за единицу, и это решение было одобрено акционерами. Заявление спровоцировало изменения в стоимости акций, а инвесторы могли потерять огромные деньги.

Уже в суде Илон заявил, что действительно мог продать акции SpaceX для поглощения Tesla.

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— Акции SpaceX сами по себе означали обеспеченное финансирование. Не то чтобы я хотел продать акции SpaceX, но я мог бы это сделать. Вы можете убедиться в этом — я продал акции Tesla ради приобретения Twitter, и в 2018 году сделал бы то же самое, — заявил миллиардер.

Что касается стоимости акции Tesla в $420, то адвокат акционеров спросил у Маска, является ли это отсылкой к каннабису и поп-культуре. Илон назвал это случайностью.

Напомним, что миллиардер сейчас активно занимается руководством Twitter. Совсем недавно Маск анонсировал уменьшение рекламы и более дорогую подписку. Раньше платные услуги обходились пользователям по $8 за каждый месяц.