Пошуковий сервіс Google присвятив новий дудл Кано Дзіґоро, який став засновником японського бойового мистецтва та виду спорту дзюдо.

Щорічно 28 жовтня в день його народження у різних країнах світу відзначають Всесвітній день дзюдо. Цьогоріч – 161 рік від дня народження Кано Дзіґоро.

Майбутній засновник Інституту дзюдо Кодокан народився у місті Мікаге, розташованому в Японії. У 10-річному віці після смерті матері він разом з родиною переїхав до Токіо.

У місцевій школі він почав вивчати мови, а згодом філософію та політичні науки у Токійському університеті. В юності над Кано часто знущалися однолітки, тому що він був фізично слабким.

Дзіґоро почав займатися джиу-джитсу, яке тоді було найпоширенішим видом боротьби у тогочасній Японії. Бойове мистецтво дозволяє опанувати техніку та тактику ведення ближнього бою з одним або декількома суперниками, зі зброєю та без неї.

Надалі в основи технік дзюдо лягли елементи боротьби джиу-джитсу. Проте мистецтво дзюдо почало поширюватися лише тоді, коли учні Кано перемогли у 28 сутичках із 30 з представниками школи джиу-джитсу, а інші бої завершилися нічиєю.

Дудл Google відображається у користувачів низки країн світу. Серед них – Україна, Канада, Перу, Чилі, Аргентина, Іспанія, Франція, Італія, Нідерланди, Німеччина, Ісландія, Австрія, Хорватія, Болгарія, Литва, Естонія, Ізраїль, Індія, Бангладеш, В’єтнам, Японія, Австралія та Нова Зеландія.

Фото: Pexels, Google