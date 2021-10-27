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Хто такий Кано Дзіґоро та чому Google присвятив йому новий дудл

28 Жовтня 2021, 01:03 Юлія Захарченко
Хто такий Кано Дзіґоро та чому Google присвятив йому новий дудл

Пошуковий сервіс Google присвятив новий дудл Кано Дзіґоро, який став засновником японського бойового мистецтва та виду спорту дзюдо.

Щорічно 28 жовтня в день його народження у різних країнах світу відзначають Всесвітній день дзюдо. Цьогоріч – 161 рік від дня народження Кано Дзіґоро.

Майбутній засновник Інституту дзюдо Кодокан народився у місті Мікаге, розташованому в Японії. У 10-річному віці після смерті матері він разом з родиною переїхав до Токіо.

У місцевій школі він почав вивчати мови, а згодом філософію та політичні науки у Токійському університеті. В юності над Кано часто знущалися однолітки, тому що він був фізично слабким.

Дзіґоро почав займатися джиу-джитсу, яке тоді було найпоширенішим видом боротьби у тогочасній Японії. Бойове мистецтво дозволяє опанувати техніку та тактику ведення ближнього бою з одним або декількома суперниками, зі зброєю та без неї.

Надалі в основи технік дзюдо лягли елементи боротьби джиу-джитсу. Проте мистецтво дзюдо почало поширюватися лише тоді, коли учні Кано перемогли у 28 сутичках із 30 з представниками школи джиу-джитсу, а інші бої завершилися нічиєю.

Дудл Google відображається у користувачів низки країн світу. Серед них – Україна, Канада, Перу, Чилі, Аргентина, Іспанія, Франція, Італія, Нідерланди, Німеччина, Ісландія, Австрія, Хорватія, Болгарія, Литва, Естонія, Ізраїль, Індія, Бангладеш, В’єтнам, Японія, Австралія та Нова Зеландія.

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Фото: Pexels, Google

Теги
Google , Дзюдо , Дудл
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