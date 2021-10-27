Поисковый сервис Google посвятил новый дудл Кано Дзигоро, который стал основателем японского боевого искусства и вида спорта дзюдо.

Ежегодно 28 октября в день его рождения в разных странах мира отмечается Всемирный день дзюдо. В этом году — 161 год со дня рождения Кано Дзигоро.

Будущий основатель Института дзюдо Кодокан родился в городе Микаге, расположенном в Японии. В 10-летнем возрасте после смерти матери он вместе с семьей переехал в Токио.

В местной школе он начал учить языки, а потом философию и политические науки в Токийском институте. В юности над Кано часто издевались сверстники, потому что он был физически слаб.

Дзигоро начал заниматься джиу-джитсу, которое тогда было самым распространенным видом борьбы в Японии. Боевое искусство позволяет овладеть техникой и тактикой ведения ближнего боя с одним или несколькими соперниками, с оружием и без него.

В дальнейшем в основы техник дзюдо легли элементы борьбы джиу-джитсу. Однако искусство дзюдо начало распространяться только тогда, когда ученики Кано победили в 28 столкновениях из 30 с представителями школы джиу-джитсу, а другие бои завершились ничьей.

Дудл Google отображается у пользователей ряда стран мира. Среди них – Украина, Канада, Перу, Чили, Аргентина, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Германия, Исландия, Австрия, Хорватия, Болгария, Литва, Эстония, Израиль, Индия, Бангладеш, Вьетнам, Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Фото: Pexels, Google