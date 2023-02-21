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Інтернет

Хакери знову атакують українців шкідливими листами – від імені Печерського суду

21 Лютого 2023, 19:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хакеры
Джерело: Depositphotos

Хакери знову розсилають небезпечні електронні листи з програмою для віддаленого контролю за комп’ютерами. Цього разу вони це роблять від імені Печерського суду.

Тема листа – Печерський районний суд міста Києва. Зміст – додаток у вигляді RAR-архіву з назвою електронний судовий запит №7836071.rar.

Архів містить текстовий документ з кодом доступу 3527.TXT і захищений паролем RAR-архів електронний судовий запит №7836071.rar.

Зараз дивляться

Запуск файлу EXE призведе до установки на комп’ютері користувача програми для віддаленого контролю і спостереження Remcos.

Після успішного ураження комп’ютерів зловмисники викрадають аутентифікаційні дані, а також використовують інфіковані пристрої для розвідки локальної обчислювальної мережі та подальшого розвитку атаки на інформаційно-комунікаційну систему організації.

Активність зв’язується з групою UAC-0050. Ці ж кіберзловмисники використовували аналогічну схему під час атаки 6 лютого 2023 року. Тоді вони ховалися за представниками Укртелекому.

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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
Кібербезпека Хакери Хакерські атаки
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