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Хакеры снова атакуют украинцев вредоносными письмами – от имени Печерского суда

21 февраля 2023, 19:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Хакеры
Источник: Depositphotos

Хакеры вновь рассылают опасные электронные письма с программой для удаленного контроля за компьютерами. На этот раз они это делают от имени Печерского суда.

Тема письма – Печерский районный суд города Киева. Содержание – приложение в виде RAR-архива с названием электронный судебный запрос № 7836071.rar.

Архив содержит текстовый документ с кодом доступа 3527.txt и защищен паролем RAR-архив электронный судебный запрос №7836071.rar.

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После успешного поражения компьютеров злоумышленники угоняют аутентификационные данные, а также используют инфицированные устройства для разведки локальной вычислительной сети и для дальнейшего развития атаки на информационно-коммуникационную систему организации.

Активность связывается с группой UAC-0050. Эти же киберпреступники использовали аналогичную схему во время атаки 6 февраля 2023 года. Тогда они скрывались за представителями Укртелекома.

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Источник
Держспецзв’язку
Теги
Кибербезопасность Хакеры Хакерские атаки
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