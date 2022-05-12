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Хакери з РФ атакують українців, використовуючи тему Херсона

12 Травня 2022, 21:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хакери з РФ атакують українців, використовуючи тему Херсона
Джерело: Pixabay

Хакерське угруповання UAC-0010 (Armageddon), пов’язане із ФСБ Росії, здійснює нову кібератаку в Україні, використовуючи тему окупованого Херсона.

Хакери розсилають небезпечні листи з темою Щодо проведення акції помсти у Херсоні, які містять вкладення у вигляді файлу План Херсон.htm.

Якщо ви відкриєте цей файл, на вашому комп’ютері буде створено файл Herson.rar із ярликом План підходу та закладання вибухівки на об’єктах критичної інфраструктури Херсона.lnk. Зрештою завантажиться небезпечна програма GammaLoad.PS1v2.

Хакерське угруповання UAC-0010 (Armageddon) активно атакує критичну інфраструктуру України від початку повномасштабного вторгнення РФ. Більш того, вже зафіксовано випадки кібератак цієї групи проти країн ЄС.

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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
Кібератака, Хакери
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