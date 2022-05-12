Хакеры из РФ атакуют украинцев, используя тему Херсона

Хакерская группировка UAC-0010 (Armageddon), связанная с ФСБ России, осуществляет новую кибератаку в Украине, используя тему оккупированного Херсона.

Хакеры рассылают опасные письма с темой Относительно проведения акции мести в Херсоне, содержащие вложения в виде файла План Херсон.htm.

Если вы откроете этот файл, на вашем компьютере будет создан файл Herson.rar с ярлыком План подхода и закладки взрывчатки на объектах критической инфраструктуры Херсона.lnk. В конечном результате загрузится опасная программа GammaLoad.PS1v2.

Хакерская группировка UAC-0010 (Armageddon) активно атакует критическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Более того, уже зафиксированы случаи кибератак этой группы против стран ЕС.