Готов заменить Путина: хакеры обнародовали гневное “заявление” Миллера

5 апреля хакерская группа ATW, связанная с группой Anonymous, атаковала российский Газпром. А уже 6 апреля на сайте компании появилось заявление главы правления компании Алексея Миллера под названием Альтернативная Россия.

В нем он возмущается, что на момент начала так называемой “спецоперации” России в Украине (а на самом деле полномасштабного вторжения РФ в Украину) с экономистами и менеджерами не общались, не просчитывали риски, народ также не спрашивали.

Также Миллер говорит, что “поддерживает светлое будущее Росси и развитие всех сфер ее жизни”. Он отвергает и презирает насилие, к которому сейчас прибегает режим его страны.

— Я считаю, что могу стать достойной заменой и успешным лидером для нашей великой Родины, выбрав путь экономического развития и процветания. Прошу всех моих товарищей, друзей, знакомых поддержать альтернативную позицию. Наша страна на пороге дефолта, и я как патриот, а также экономист с большим опытом, не могу и не хочу этого допустить, — говорится в заявлении.

Заканчивается этот манифест, опубликованный на сайте Газпрома, следующими призывами: Нет войне! Нет насилию в Украине! Не допустим превратить миролюбивый народ России в нацистов, наши дети нам этого не простят!

На сайтах других крупных компаний тоже видно, что там поработали хакеры.

Недавно хакерская группа NB65, связанная с группой Anonymous, взломала Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК).