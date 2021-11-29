Лотфі Заде, якому Google 30 листопада присвятив дудл, американський математик та логік азербайджанського походження. Він – засновник теорії нечітких множин та нечіткої логіки.

— Цього дня у 1964 році Заде представив нечіткі множини — новаторську роботу, яка познайомила світ з його інноваційною математичною структурою під назвою нечітка логіка, – йдеться в описі від Google.

Лотфі Заде народився 4 лютого 1921 року в Баку, Азербайджан. У десятирічному віці переїхав з родиною на батьківщину свого батька в Іран.

Його виняткові академічні досягнення привели його до США, де він вступив в аспірантуру в Массачусетський технологічний інститут.

У 1949 році він отримав докторську ступінь з електротехніки, а пізніше викладав теорію систем у Колумбійському університеті в Нью-Йорку. У 1959 році він став професором Каліфорнійського університету в Берклі, де й зробив свій найвідоміше відкриття.

У 1965 році він опублікував Нечіткі множини, які з тих пір цитували вчені майже 100 тис. разів. Теорія, яку він представив, запропонувала альтернативу жорстким “чорно-білим” параметрам традиційної логіки і натомість дозволила встановити більш неоднозначні або “нечіткі” межі, які більш точно імітують те, як люди бачать світ.

Відтоді ця концепція була застосована у величезному діапазоні технологічних застосувань — від системи японської підземки до алгоритмів захисту від ковзання, які забезпечують безпеку автомобілів на дорозі.

Дудл Лотфі Заде доступний окрім України в Азербайджані, Ісландії, Польщі, Греції, Болгарії, США та Канаді.

Google присвятив дудл Фанні Мендельсон

14 листопада Google присвятив інтерактивний дудл Фанні Мендельсон — німецькій співачці, піаністці і композиторці, сестрі автора весільного маршу Фелікса Мендельсона.

Більшість творів, які прийнято вважати такими, що належать Феліксу Мендельсону, насправді могла написала його рідна сестра Фанні.