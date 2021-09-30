Експерти з мобільної безпеки Zimperium заявили про масове поширення шкідливого коду GriftHorse серед Android-смартфонів. Вірус краде гроші понад 10 млн користувачів щодня.

GriftHorse маскується під додатки в Google Play, і після потрапляння на пристрої таємно підписує жертв на преміальні мобільні сервіси.

Фахівці з кібербезпеки виявив понад 130 додатків з вірусом, які поширюються як через Google Play, так і через сторонні магазини. За словами дослідників, деякі з них мають навіть базову функціональність для маскування.

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Ті, хто завантажують GriftHorse на смартфон, отримують повідомлення про нібито виграші в лотереї. При переході по посиланню користувач підписується на платні послуги.

Вірус вперше з’явився в мережі у листопаді 2020 року, і за даними експертів, загальна сума вкраденого може досягати сотень мільйонів євро. Кожна жертва платить понад $40 щомісяця.

Компанія Google вже видалила додатки зі шкідливим кодом, користувачам також рекомендується скинути налаштування смартфона до системних, або скористатися антивірусними програмами.

Експерти рекомендують звантажувати тільки перевірені програми з сертифікованого магазину Google Play.

У вересні компанія Apple випустила оновлення для операційних систем iOS. Воно пов’язане з безпекою і рекомендовано для установки всім користувачам. Вірус під назвою Pegasus поширювався за допомогою iMessage і не вимагав ніяких переходів або натискань на посилання від користувачів.