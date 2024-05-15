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Інтернет

Google оновила ШІ-бота Gemini: навчили говорити та шукати

15 Травня 2024, 15:23
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Google Chrome
Джерело: Unsplash

Компанія Google оновила свій чат-бот зі ШІ Gemini. Функціонал системи тепер впроваджують у роботу пошукової системи корпорації.

Google оновила ШІ-бота Gemini: подробиці

Про це материнська компанія Google Alphabet розповіла на щорічному заході для розробників I/O.

Наприклад, тепер після введення запиту в пошукову систему Google видаватиме відповідь, згенеровану штучним інтелектом. Сайти з відповідями будуть на другому місці за пріоритетністю відображення.

Зараз дивляться

Компанія також прискорила роботу чат-бота Gemini за допомогою нової моделі Flash. Для професійних користувачів сервісу додадуть функцію живого спілкування – можна буде вибрати голос для відповіді, і навіть переривати розмову, ставлячи запитання в режимі реального часу.

Нагадаємо, що аналогічними функціями тепер володіє головний конкурент чат-бота від Google – ChatGPT-4o навчили розуміти сарказм і навіть жартувати. Він також вміє озвучувати відповіді та відповідати на запити, навіть якщо їх змінити під час самого запитання.

На презентації I/O також показали і сервіс Veo з ШІ – він здатний створювати відео, ґрунтуючись на текстових вказівках.

Ролики можуть мати тривалість до хвилини, і це прямий конкурент Sora від OpenAI.

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Джерело
Google
Теги
Google Штучний інтелект
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