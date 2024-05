Компанія Google оновила свій чат-бот зі ШІ Gemini. Функціонал системи тепер впроваджують у роботу пошукової системи корпорації.

Про це материнська компанія Google Alphabet розповіла на щорічному заході для розробників I/O.

Наприклад, тепер після введення запиту в пошукову систему Google видаватиме відповідь, згенеровану штучним інтелектом. Сайти з відповідями будуть на другому місці за пріоритетністю відображення.

Компанія також прискорила роботу чат-бота Gemini за допомогою нової моделі Flash. Для професійних користувачів сервісу додадуть функцію живого спілкування – можна буде вибрати голос для відповіді, і навіть переривати розмову, ставлячи запитання в режимі реального часу.

Нагадаємо, що аналогічними функціями тепер володіє головний конкурент чат-бота від Google – ChatGPT-4o навчили розуміти сарказм і навіть жартувати. Він також вміє озвучувати відповіді та відповідати на запити, навіть якщо їх змінити під час самого запитання.

На презентації I/O також показали і сервіс Veo з ШІ – він здатний створювати відео, ґрунтуючись на текстових вказівках.

????Introducing Veo, our new generative video model from @GoogleDeepMind.

With just a text, image or video prompt, you can create and edit HQ videos over 60 seconds in different visual styles. Join the waitlist in Labs to try it out in our new experimental tool, VideoFX #GoogleIO pic.twitter.com/RnMsWu9s1q

— Google (@Google) May 14, 2024