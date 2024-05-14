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Розуміє сарказм і вміє жартувати: представлено оновлений чат-бот ChatGPT-4o

14 Травня 2024, 08:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
ChatGPT
Джерело: Pexels

Компанія OpenAI презентувала оновлений чат-бот ChatGPT-4o. Зміни торкнулися спілкування з сервісом, і тепер новинка здатна розрізняти сарказм.

OpenAI оновила ChatGPT: подробиці

Так, новинка отримала назву GPT-4o, і її впровадять в усі сервіси протягом кількох тижнів. За словами технічного директора Мурі Мураті, поліпшена версія використовує для навчання не тільки текст, а й фото, відео та аудіо.

Наприклад, тепер можна перебивати відповідь чат-бота, і він адаптуватиметься під розмову. Спілкування тепер доступне у вільній манері, оскільки сервіс навчився розуміти емоції співрозмовника і персоналізувати свої відповіді під потрібний стиль.

Зараз дивляться

ChatGPT тепер може відповідати на відео в режимі реального часу – наприклад, якщо навести камеру на качку і запитати в чат-бота що це, то він одразу ж відповість.

З появою емоцій відрізнити роботу сервісу від розмови з живою людиною практично неможливо. Його також навчили жартувати і дивуватися. ChatGPT здатний також пояснити математичну задачу в розмовній формі.

У розробників величезні плани на новинку – ChatGPT впровадять в iPhone з майбутнім оновленням iOS 18. Сервіс розширить функціонал телефонів від Apple, і обидві компанії на стадії підписання договору.

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