Компания Google обновила свой чат-бот с ИИ Gemini. Функционал системы теперь внедряют в работу поисковой системы корпорации.

Об этом материнская компания Google Alphabet рассказала на ежегодном мероприятии для разработчиков I/O.

К примеру, теперь после ввода запроса в поисковую систему Google будет выдавать ответ, сгенерированный искусственным интеллектом. Сайты с ответами будут на втором месте по приоритетности отображения.

Компания также ускорила работу чат-бота Gemini с помощью новой модели Flash. Для профессиональных пользователей сервиса добавят функцию живого общения — можно будет выбрать голос для ответа и даже перерывать разговор, задавая вопросы в режиме реального времени.

Напомним, что аналогичными функциями теперь владеет главный конкурент чат-бота от Google — ChatGPT-4o научили понимать сарказм и даже шутить. Он также умеет озвучивать ответы и отвечать на запросы, даже если их изменить во время самого вопроса.

На презентации I/O также показали и сервис Veo с ИИ — он способен создавать видео, основываясь на текстовых указаниях.

????Introducing Veo, our new generative video model from @GoogleDeepMind.

With just a text, image or video prompt, you can create and edit HQ videos over 60 seconds in different visual styles. Join the waitlist in Labs to try it out in our new experimental tool, VideoFX #GoogleIO pic.twitter.com/RnMsWu9s1q

— Google (@Google) May 14, 2024