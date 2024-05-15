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Google обновил ИИ-бота Gemini: научили говорить и искать

15 мая 2024, 15:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Google Chrome
Источник: Unsplash

Компания Google обновила свой чат-бот с ИИ Gemini. Функционал системы теперь внедряют в работу поисковой системы корпорации.

Google обновил ИИ-бота Gemini: подробности

Об этом материнская компания Google Alphabet рассказала на ежегодном мероприятии для разработчиков I/O.

К примеру, теперь после ввода запроса в поисковую систему Google будет выдавать ответ, сгенерированный искусственным интеллектом. Сайты с ответами будут на втором месте по приоритетности отображения.

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Компания также ускорила работу чат-бота Gemini с помощью новой модели Flash. Для профессиональных пользователей сервиса добавят функцию живого общения — можно будет выбрать голос для ответа и даже перерывать разговор, задавая вопросы в режиме реального времени.

Напомним, что аналогичными функциями теперь владеет главный конкурент чат-бота от Google — ChatGPT-4o научили понимать сарказм и даже шутить. Он также умеет озвучивать ответы и отвечать на запросы, даже если их изменить во время самого вопроса.

На презентации I/O также показали и сервис Veo с ИИ — он способен создавать видео, основываясь на текстовых указаниях.

Ролики могут иметь продолжительность до минуты, и это прямой конкурент Sora от OpenAI.

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Источник
Google
Теги
Google Штучний інтелект
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