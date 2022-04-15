Глава Twitter Параг Агравал розповів про зміни, якщо Маску схвалять покупку соцмережі за $43 млрд. Поки що керівники сервісу думають над пропозицією голови Tesla.

Параг не назвав чітких термінів обговорень.

– Рада директорів буде дотримуватися суворого процесу і ухвалить рішення на користь наших акціонерів, – заявив Агравал.

Сам глава Twitter стурбований можливими змінами, оскільки не може передбачити дії мільярдера. Він не дав чіткої відповіді про можливе масове звільнення співробітників, і заявив, що поки що рано думати про частки акцій, якщо компанія стане приватною, як цього хоче Маск.

Нагадаємо, що пропозиція глави Tesla – це $43 млрд за всі 100% цінних паперів Twitter, за ринкової вартості соцмережі в $37 млрд.

У недавньому інтерв’ю мільярдер заявив, що ідея придбання соцмережі не криється у заробітку. Головна мета покупки – зробити Twitter захисником свободи слова.

– Соцмережа має екстраординарний потенціал, але його потрібно відкрити — саме це я й хочу зробити, — повідомив Маск у листі із пропозицією придбання.

Глава Tesla також додав, що він має План Б у разі відмови від угоди.