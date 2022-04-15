Глава Twitter обеспокоен возможной покупкой соцсети Илоном Маском

Глава Twitter Параг Агравал рассказал об изменениях, если Маску одобрят покупку соцсети за $43 млрд. Пока руководители сервиса думают над предложением главы Tesla.

Параг не назвал точных сроков обсуждений.

— Совет директоров будет следовать строгому процессу и примет решение в интересах наших акционеров, — заявил Агравал.

Сам глава Twitter обеспокоен возможными переменами, поскольку не может предугадать действия миллиардера. Он не дал четкого ответа о возможно массовом увольнении сотрудников, и заявил, что пока рано думать о судьбе акций, если компания станет приватной, как этого хочет Маск.

Напомним, что предложение главы Tesla — это $43 млрд за все 100% ценных бумаг Twitter, при рыночной стоимости соцсети в $37 млрд.

В недавнем интервью миллиардер заявил, что идея приобретения соцсети не кроется в заработке. Главная цель покупки — сделать Twitter защитником свободы слова.

— Соцсеть обладает экстраординарным потенциалом, но его нужно открыть — именно это я и хочу сделать, — сообщил Маск в письме с предложением приобретения.

Глава Tesla также добавил, что у него есть План Б в случае отказа от сделки.