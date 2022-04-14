Глава Tesla Ілон Маск хоче придбати соцмережу Twitter. Раніше він купив 9,2% акції сервісу, але на фоні цього відмовився від місця у раді директорів компанії.

Інформація про це з’явилася на сайті Комісії з цінних паперів та бірж.

Пропозиція Маска, яку він відправив голові соцмережі – придбати всі 100% акцій Twitter, за ціною $54,20 за акцію готівкою – це обійдеться главі Tesla у $43 млрд. На такий крок мільярдер пішов через бажання зробити сервіс приватним, щоб внести потрібні зміни.

– Я інвестував у Twitter, тому що вірю в його потенціал стати платформою для свободи слова у всьому світі, і я вважаю, що свобода слова є суспільним імперативом для демократії. Соцмережа має екстраординарний потенціал, але його потрібно відкрити – саме це я і хочу зробити, – заявив глава Tesla у листі.

Також Маск натякнув, якщо отримає відмову, він перегляне свою позицію аукціонера.

Зараз статки Маска оцінюються в $260 млрд. Пропозиція глави Tesla у $43 млрд дуже вигідна на тлі реальної ринкової вартості Twitter у $37 млрд.

На тлі заяви Ілона, акції Twitter підскочили у ціні на 11%.

Мільярдер користується особливою популярністю в соцмережі – на його сторінку підписано понад 80 млн людей, у яких він нерідко запитує думки щодо різних питань. Зовсім недавно він запитав у фанатів, чи хотіли б вони побачити кнопку редагування публікацій.