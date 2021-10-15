Компанія Ghost Robotics представила чотириногого робота Vision 60, якого оснастили зброєю. Бот може вести прицільний вогонь на відстані до 1 200 м.

Бойову машину вперше представили на щорічній конференції Асоціації армії США на початку жовтня 2021 року.

Сама зброя отримала назву SPUR, і її можна буде встановити на майбутніх роботів. Знаряддя має 30-кратний оптичний зум і тепловізор для роботи в нічний час.

– SWORD Defense Systems SPUR – це майбутнє безпілотних систем зброї, яке настало зараз, – заявляється на сайті Ghost Robotics.

Сама компанія планує продавати бойових роботів у найближчому майбутньому.

– Зараз чотириногі роботи Ghost проходять випробування в армії США, а минулого року їх вже використовували у повноцінних операціях. Боти патрулювали територію, яка виявилася недоступною для військових і бойової техніки, – заявив генеральний директор Ghost Robotics Джіреном Паріх.

Крім розвідки, боти зможуть працювати як вежі для радіозв’язку, виявляти міни, хімічну та біологічну зброю, яка смертельно небезпечна для людини. В теорії, вони зможуть використовувати зброю для ураження супротивників.

Але є й інші виробники роботів, які проти оснащення роботів смертельною зброєю – Boston Dynamics не продають свої розробки військовим організаціям. Експерти стверджують, що є величезна кількість етичних питань до стрільби роботів по живим цілям.

Фото: S.W.O.R.D.