Робот-собака Spot від Boston Dynamics навчився адаптуватися під завдання самостійно. Компанія випустила оновлення системи Release 3.0, яке допомагає Spot виконувати роботу без людської допомоги.

Наприклад, він зможе змінювати траєкторію безпосередньо під час руху. Це допоможе уникнути зіткнень, якщо на шляху до цілі хтось кине ящик.

Тепер Spot також зможе виконувати команди, які були заплановані заздалегідь, а також повідомляти, якщо щось піде не так. Наприклад, він може аналізувати дані з приладів або лічильників, і повідомляти, якщо показники відхилилися від норми.

Компанія Boston Dynamics постійно покращує роботу свого творіння, показуючи, наскільки робот може бути корисний людям. Він здатний виконувати ту роботу, яка для власника може виявитися неприємною або ж узагалі небезпечною.

Американські інженери продають робота за ціною від $74 500, і купити його не так вже й просто. Spot продається тільки великим корпораціям. Можливо, після декількох років поліпшень робот стане доступним для всіх охочих за приємною ціною.

Boston Dynamics займається поліпшенням не тільки чотирилапого Spot – раніше ентузіасти показали вміння гуманоїдного робота Atlas. Двоногий бот може бігати, стрибати, і навіть робити сальто назад.