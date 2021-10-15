Компания Ghost Robotics представила четвероного робота Vision 60, которого оснастили оружием. Бот может вести прицельный огонь на расстоянии до 1 200м.

Боевую машину впервые представили на ежегодной конференции Ассоциации армии США в начале октября 2021 года.

Сама пушка получила название SPUR, и ее можно будет установить на будущие роботы. Орудие имеет 30-кратный оптический зум и тепловизор для работы в ночное время.

— SWORD Defense Systems SPUR — это будущее беспилотных систем оружия, которое наступило сейчас, — заявляется на сайте Ghost Robotics.

Сама компания планирует продавать боевых роботов в ближайшем будущем.

— Сейчас четвероногие роботы Ghost проходят испытания в армии США, а в прошлом году их уже использовали в полноценных операциях. Боты патрулировали территорию, которая оказалась труднодоступной для военных и боевой техники, — заявил генеральный директор Ghost Robotics Джиреном Парихом.

Помимо разведки, боты смогут работать в качестве вышек для радиосвязи, обнаруживать мины, химическое и биологическое оружие, которое смертельно опасно для человека. В теории, они смогут использовать оружие для поражения противников.

Но есть и другие производители роботов, которые против оснащения роботов смертельным оружием — Boston Dynamics не продают свои разработки военным организациям. Эксперты утверждают, что есть огромное количество этических вопросов к стрельбе роботов по живым целям.

Фото: S.W.O.R.D.