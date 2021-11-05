4 листопада у мережі опублікували релізний трейлер довгоочікуваної гоночної аркади Forza Horizon 5. Експерти вже оцінили проект на кількох платформах — на ПК, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S та Xbox Series X.

Також відома і дата виходу Forza Horizon 5 – 5 листопада.

Відомо, що у топових моделей консолей картинка має 60 FPS, у той час як на попередніх девайсах від Microsoft гра отримала підтримку 30 FPS.

Ентузіасти додали, що якість графіки на Xbox Series X ідентична максимальним налаштуванням на комп’ютері. Щоправда, якщо збільшити частоту оновлення кадрів до 60, можна помітити зниження якості тіней і віддзеркалення, і навіть нижчий рівень деталізації рослин. Це зроблено для оптимізації, щоб не просідала частота кадрів на екрані. На Xbox Series S картина трохи гірша, ніж у топової версії консолі.

На Xbox One та Xbox One X якість графіки можна порівняти з низькими налаштуваннями на ПК. Однак такий підхід гарантує плавність картинки та відсутність лагів.

Завантаження на нових консолях відбуваються у 4 рази швидше. На старих консолях менше NPC та менша дальність промальовування.

Повне порівняння графіки на основі системних вимог Forza Horizon 5 можна переглянути у відео.

Відомо, що критики дуже високо оцінили гру — на Metacritic красується оцінка 91/100, і вона ґрунтується на рецензіях 77 експертів.

Forza Horizon 5 вперше показали на виставці Е3, і вона є продовженням попередніх частин, зберігши при цьому величезний відкритий світ і унікальну колекцію доступних авто.