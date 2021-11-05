4 ноября в сеть опубликовали релизный трейлер долгожданной гоночной аркады Forza Horizon 5. Эксперты уже оценили проект на нескольких платформах — на ПК, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S и Xbox Series X.

Также известна и дата выхода Forza Horizon 5 — 5 ноября.

Известно, что в топовых моделей консолей картинка имеет 60 FPS, в то время как на предыдущих девайсах от Microsoft игра получила поддержку 30 FPS.

Энтузиасты добавили, что качество графики на Xbox Series X идентична максимальным настройкам на компьютере. Правда, если увеличить частоту обновления кадров до 60, то можно заметить снижение качества теней и отражений, а также более низкий уровень детализации растений. Это сделано для оптимизации, чтобы не проседала частота кадров на экране. На Xbox Series S картина немного хуже, чем у топовой версии консоли.

На Xbox One и Xbox One X качество графики можно сравнить с низкими настройками на ПК. Однако такой подход гарантирует плавность картинки и отсутствие лагов.

Загрузки на новых консолях происходят в 4 раза быстрее. На старых консолях меньше NPC и меньшая дальность прорисовки.

Полное сравнения графики на основе системных требований Forza Horizon 5 можно посмотреть в видео.

Известно, что критики очень высоко оценили игру — на Metacritic красуется оценка в 91/100, и она основана на рецензиях 77 экспертов.

Напомним, что Forza Horizon 5 впервые показали на выставке Е3, и она является продолжением предыдущих частей, сохранив при этом огромный открытый мир и уникальную коллекцию доступных авто.