Популярність підписки для ігор Xbox Game Pass від Microsoft виявилася нижчою за очікування корпорації. Про це стало відомо із загальнодоступних документів компанії Xbox.

За прогнозами Microsoft, за 12 місяців (до 30 червня) кількість платних підписок на сервіс Xbox Game Pass мало вирости на 48%. Тепер стало відомо, що цифра досягла позначки в 37%.

Компанія не назвала точну кількість підписників — в січні 2021 року сервісом користувалося 18 млн осіб. За даними аналітика Даніеля Ахмад, зараз цей показник досяг позначки у 20 млн одиниць.

Експерти вже назвали причину зменшення популярності сервісу — за ці 12 місяців помітно зменшилася кількість великих проектів, які стали доступними для власників консолей Xbox.

Xbox Game Pass – це платна підписка для власників консолі, яка дозволять тимчасово грати в популярні проекти без необхідності в покупці.

До того ж у консолі від Microsoft є серйозний конкурент – PlayStation 5 від Sony також захопила свою частку ринку. Вибір консолі кардинально впливає на кількість підписок Xbox Game Pass і PS +. Ще влітку Sony заявила, що всього за вісім місяців кількість продажів нової консолі досягло позначки в 10 млн одиниць.

Нагадаємо, що жовтень 2021 року порадував геймерів релізом великих проектів. Ознайомитися зі списком ігор, які з’явилися в продажу в середині осені можна в матеріалі Фактів ICTV.