У соціальних мережах набирає обертів флешмоб Let’s See You at 21 – мільйони користувачів діляться фото, зробленими у 21-річному віці.

Instagram-stories по всьому світу переповнені ностальгійними знімками, до флешмобу, зокрема, долучилися й знаменитості. Що відомо про тренд Let’s See You at 21, хто його запустив та в чому може бути небезпека – читайте далі у матеріалі.

В чому суть тренду Let’s See You at 21

Суть тренду Let’s See You at 21 (Подивимось на тебе у 21) або Me at 21 (Я в 21 рік) полягає в тому, що користувачі мережі публікують фото, зроблені, коли їм виповнився 21 рік.

Флешмоб зацікавив багатьох людей по всьому світу, оскільки дав змогу порозмірковувати про спогади, досвід та особисте зростання. Цей тренд дозволяє спілкуватися, згадувати минуле, а також ділитися своїми подорожами і важливими моментами з іншими людьми.

Хто запустив тренд Let’s See You at 21

За даними видання The New York Times, перший допис зробив Даміан Рафф, 43-річний співробітник компанії Whole Foods з міста Меса, штат Арізона.

Рафф започаткував цей флешмоб, опублікувавши 23 січня фото з сімейної відпустки в Мексиці, де він святкував свій 21-й день народження з келихом пива Dos Equis у руці та сомбреро на голові. За словами Раффа, фотографію йому надіслала мама – це був перший раз, коли вони разом випили пива.

– Мало що змінилося, крім мого сивого волосся. Я бачу цю людину і кажу: Фу, ти така дитина, навіть не уявляєш, – сказав Даміан Рафф.

Його фото у поєднанні з функцією шаблону сториз, яку Instagram запровадив у 2021 році, викликало каскадний ефект, який швидко поширився по всій платформі.

До флешмобу приєдналися й знаменитості, наприклад, індійська модель та акторка Пріянка Чопра. Вона поділилася серією фото з часів своєї модельної кар’єри.

На одному зі знімків Чопра позує у вбранні з анімалістичними принтами. Вона підписала фото так: Відтоді я багато чому навчилася.

З українських зірок флешмоб підтримала співачка Настя Приходько.

Чим цей флешмоб може бути небезпечним

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що це не звичайний флешмоб, а “збір приватної інформації” про користувачів мережі.

– Флешмоб 21, як і всі інші, звісно – це збір приватної інформації. Не завжди заради того, щоб стежити персонально за вами. Це переоцінка потужностей спецслужб і власної значимості для них. Зазвичай, це потрібно розробникам різних програм, технологій дистанційного впливу, для удосконалення маркетингових стратегій та використання в політичних цілях, – написала Маляр у Facebook.

Цієї ж думки дотримується журналіст Богдан Буткевич. За його словами, “будь-які подібні флешмоби є потенційним способом збирання інформації”.

Макана Чок, професорка комунікацій Сиракузького університету, яка вивчає соціальні медіа, пояснила феномен цього тренду тим, що люди здебільшого пам’ятають позитивні спогади зі свого минулого.

Також вона зазначила, що 21 рік має культурне значення в Сполучених Штатах, адже саме з цього віку дозволяється споживання алкоголю.

– Ми схильні згадувати цей вік з любов’ю, як період певної свободи. Можна було пити. Можна було веселитися. Можна було бути з друзями. Ми схильні забувати тривогу, жахливу невпевненість і, можливо, розбите серце та інші речі, які відбувалися в той час, – пояснила Макана Чок.