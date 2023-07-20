В Instagram користувачі переважно користуються саме сториз. Проте цей функціонал соціальної мережі відрізняється від публікацій, зокрема механізмом репостів. Там більше обмежень, проте вони покликані зберегти більшу приватність автора, що також добре.

Як робити репости сториз в Instagram, а також які обмеження існують — розбиралися Факти Life.

Як робити репости сториз в Instagram

Відкриваємо сториз, яка нас цікавить. Натискаємо на літачок, який внизу праворуч. Оберіть користувача, якому ви хочете надіслати сториз в особисті повідомлення.

Також сториз можна розшерити й в інші соцмережі, особистим повідомленням. Проте пам’ятайте, що ваш товариш отримає посилання на сториз, а не картинку чи відео.

Ще одне обмеження стосується функціоналу Близькі друзі в Instagram.

Наприклад, хтось з користувачів запостив приховану сториз, яку можуть бачити лише його близькі друзі. Цей список користувач формулює самостійно. Якщо ви потрапили у такий список, то сториз подивитись ви можете. Проте якщо ви захочете зробити її репост, то нічого не вийде, адже там просто немає такого функціоналу.

Інший варіант – створити скриншот такої сториз, проте зауважте, що зробити це таємно не вийде, бо автор одразу отримає оповіщення.

Проте якщо хтось відмітив у сториз саме вас, то ви можете її опублікувати в своєму профілі. Якщо вам прийшло оповіщення, що хтось з користувачів вас відмітив на сториз, то натискаємо на нього і переходимо до публікації. Внизу буде функціонал Доповнити розповідь.

Тицяєте на нього, і сториз, де вас відмітили, висвічується вже у вашому функціоналі сториз. Ви можете змінювати розмір, додавати написи, наклейки, фото та інше. Потім публікуєте її як звичайну свою сториз, і її вже бачать ваші фоловери.