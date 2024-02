В социальных сетях набирает обороты флешмоб Let’s See You at 21 — миллионы пользователей делятся фото, сделанными в 21-летнем возрасте.

Instagram-stories по всему миру переполнены ностальгическими снимками, к флешмобу, в частности, присоединились и знаменитости. Что известно о тренде Let’s See You at 21, кто его запустил и в чем может быть опасность — читайте далее в материале.

В чем суть тренда Let’s See You at 21

Суть тренда Let’s See You at 21 (Посмотрим на тебя в 21) или Me at 21 (Я в 21 год) заключается в том, что пользователи сети публикуют фото, сделанные, когда им исполнился 21 год.

Флешмоб заинтересовал многих людей по всему миру, поскольку позволил порассуждать о воспоминаниях, опыте и личном росте. Этот тренд позволяет общаться, вспоминать прошлое, а также делиться своими путешествиями и важными моментами с другими людьми.

Кто запустил тренд Let’s See You at 21

По данным издания The New York Times, первый пост сделал Дамиан Рафф, 43-летний сотрудник компании Whole Foods из города Меса, штат Аризона.

Рафф начал этот флешмоб, опубликовав 23 января фото из семейного отпуска в Мексике, где он праздновал свой 21-й день рождения с бокалом пива Dos Equis в руке и сомбреро на голове. По словам Раффа, фотографию ему прислала мама — это был первый раз, когда они вместе выпили пива.

— Мало что изменилось, кроме моих седых волос. Я вижу этого человека и говорю: Фу, ты такой ребенок, даже не представляешь, — сказал Дамиан Рафф.

Его фото в сочетании с функцией шаблона сториз, которую Instagram ввел в 2021 году, вызвало каскадный эффект, который быстро распространился по всей платформе.

К флешмобу присоединились и знаменитости, например, индийская модель и актриса Приянка Чопра. Она поделилась серией фото со времен своей модельной карьеры.

На одном из снимков Чопра позирует в наряде с анималистическими принтами. Она подписала фото так: С тех пор я многому научилась.

Из украинских звезд флешмоб поддержала певица Настя Приходько.

Чем этот флешмоб может быть опасным

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр считает, что это не обычный флешмоб, а “сбор частной информации” о пользователях сети.

— Флешмоб 21, как и все остальные, конечно — это сбор частной информации. Не всегда ради того, чтобы следить персонально за вами. Это переоценка мощностей спецслужб и собственной значимости для них. Обычно, это нужно разработчикам различных программ, технологий дистанционного воздействия, для усовершенствования маркетинговых стратегий и использования в политических целях, — написала Маляр в Facebook.

Этого же мнения придерживается журналист Богдан Буткевич. По его словам, “любые подобные флешмобы являются потенциальным способом сбора информации”.

Макана Чок, профессор коммуникаций Сиракузского университета, которая изучает социальные медиа, объяснила феномен этого тренда тем, что люди в основном помнят положительные воспоминания из своего прошлого.

Также она отметила, что 21 год имеет культурное значение в Соединенных Штатах, ведь именно с этого возраста разрешается потребление алкоголя.

— Мы склонны вспоминать этот возраст с любовью, как период определенной свободы. Можно было пить. Можно было веселиться. Можно было быть с друзьями. Мы склонны забывать тревогу, ужасную неуверенность и, возможно, разбитое сердце и другие вещи, которые происходили в то время, — пояснила Макана Чок.