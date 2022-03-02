Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к российским айтишникам. Он призвал программистов России выступить против войны любым доступным способом.

Так, свое обращение Федоров начал с заслуг Минцифры, заявив, что вся Украина становится цифровой, с хорошим беспроводным покрытием, доступными государственными услугами в смартфоне. Страна развивалась, пока нас не атаковала Россия. Наши дома, детские садики и магазины бомбят российскими ракетами.

— Я абсолютно уверен, что именно айтишники являются героями нашего времени. Но сейчас один человек, который монополизировал всю власть и хочет попасть в историю, забирает и заберет ваши лучшие года жизни. Вы уже не сможете полететь в любую цивилизованную страну мира, воздушное пространство перекрыто. Теперь вам сложно получить визу, а ваши карты не перестают приниматься за границей. Соцсети могут быть заблокированы, а международные компании отказываются работать с Россией. Вы становитесь изгоями, но вы талант, и можете принести миру пользу. Не выбирайте остаться под железным куполом, — заявил глава Минцифры.

Федоров призвал российских айтишников выступить против войны любым доступным способом. Если программисты боятся выходить на митинги, можно записать видеобращение и распространить его.

Благодаря Михаилу Федорову крупные компании и соцсети всячески помогают украинцам остановить оккупацию со стороны России. Так, Facebook, Instagram, YouTube и Twitter массово блокируют пропаганду войны со стороны российских СМИ, а Илон Маск предоставил украине доступ к спутниковой сети Starlink и необходимое для этого оборудование.