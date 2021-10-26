Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг вперше прокоментував публічні звинувачення соцмережі, які ґрунтуються на витоку внутрішніх документів корпорації. Глава компанії зазначив, що секретні матеріали допомагають громадськості робити неправдиві звинувачення.

– Добросовісна критика допомагає нам стати кращими, але в цьому випадку ми бачимо спроби спотворити уявлення про Facebook, вибірково ґрунтуючись на внутрішніх документах корпорації, – заявив Цукерберг.

Нагадаємо, що повідомлення глави Facebook з’явилися на тлі величезної низки звинувачень корпорації. 25 жовтня 17 закордонних ЗМІ опублікували десятки тисяч сторінок внутрішніх документів компанії, які показали усі недоліки соцмережі, а також її вплив на користувачів.

Колишня співробітниця Facebook Френсіс Гауген копіювала внутрішні документи, щоб показати погану сторону найбільшої соцмережі у світі. Корпорацію звинуватили у розпалюванні ненависті серед користувачів задля додаткового заробітку, а також у негативному впливі на підлітків.

На думку Цукерберга, Facebook завжди шукає баланс між “соціальною справедливістю та свободою слова, а також між шифруванням даних та допомогою правоохоронним органам”.

– Facebook успішно справляється з компромісами, і я пишаюся цим, – заявив Марк.

Глава компанії також зазначив, що соцмережа не винна у негативному настрої громадськості та нагнітанні атмосфери.

– Ці проблеми не пов’язані насамперед із соціальними мережами. Хоч би що робив Facebook, ми ніколи не вирішимо їх самостійно. Реальність така, що якщо соціальні мережі не є основною причиною цих проблем, то вони, ймовірно, теж не можуть виправити їх самостійно, – додав Цукерберг.

За словами голови соцмережі, Facebook і далі розвиватиметься. Роботу сервісу змінять заради молодої аудиторії, яка стане цільовою через деякий час.