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Дизайн від флагмана та інтерактивний виріз: яким буде iPhone SE4

9 Лютого 2024, 12:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Unsplash

Розкрито подробиці майбутнього бюджетника iPhone SE4 від Apple. Смартфон отримає дизайн від iPhone 16, а також інтерактивний виріз на екрані.

iPhone SE4: розкрито ключові особливості

Про головні зміни в дизайні розповів інсайдер Majin Bu, прогнози якого часто збуваються. Так, у соцмережі Twitter він опублікував знімок пристрою і розповів, чого очікувати від майбутнього бюджетника.

Зараз дивляться

За словами інсайдера, новинка отримає дизайн від iPhone 16, який сам досі перебуває в розробці. Примітно, що сам iPhone 16 запозичить дизайн у моделі Xr, у якій камеру розташували вертикально.

Що стосується SE4, пристрій також отримає і Dynamic Island, яка вже прижилася в смартфонах Apple і активно використовується фанатами. Це напевно здивує користувачів, адже передова функція з’явиться в бюджетному телефоні з не найпотужнішою начинкою.

До того ж, маючи дизайн і Dynamic Island як у iPhone 16, дешева версія зможе скласти конкуренцію топовій.

До речі, дизайн iPhone 16 з вертикальною камерою здається цілком логічним. Все заради роботи з гарнітурою змішаної реальності Apple Vision Pro, для якої таке розташування датчиків дасть змогу знімати відео просто зі смартфона.

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