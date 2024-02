Розкрито подробиці майбутнього бюджетника iPhone SE4 від Apple. Смартфон отримає дизайн від iPhone 16, а також інтерактивний виріз на екрані.

Про головні зміни в дизайні розповів інсайдер Majin Bu, прогнози якого часто збуваються. Так, у соцмережі Twitter він опублікував знімок пристрою і розповів, чого очікувати від майбутнього бюджетника.

Based on what has been reported to me, the iPhone SE could have a design very similar to that of the current iPhone 16 still in development. The new iPhone SE will most likely have a single camera instead of the double one of the iPhone 16 models, otherwise it seems that the… pic.twitter.com/Z1Gio4nBRu

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 8, 2024