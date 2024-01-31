Відомий YouTube-блогер Маркес Браунлі показав гарнітуру змішаної реальності Apple Vision Pro і розпакування пристрою за кілька днів до старту продажу. Ґаджет має низку цікавих фішок, про які багато хто дізнався ще до покупки.

Apple Vision Pro: розпакування та огляд гарнітури

Так, блогер показав місткість комплекту аксесуарів, які видаються разом із покупкою гарнітури. Приміром, для зберігання пристрою Apple надає тканинний чохол, який накриває тканинну лицьову панель.

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У комплекті є і зарядний пристрій, а також змінні ремінці для фіксації на голові – вони досить легко змінюються, якщо це необхідно зробити.

Покупець Apple Vision Pro також знайде в комплекті акумулятор і дорожню валізу, яка коштує $200.

Всього за 20 годин відео від Маркеса набрало майже 5 млн переглядів. Багато хто вже в очікуванні пристрою, який коштуватиме близько $3 500, а старт продажів розпочнеться вже 2 лютого.

Нагадаємо, що перші відгуки про Apple Vision Pro від експертів були не найпозитивнішими. Деякі скаржилися на головний біль через важкість ґаджета, а також на зіпсовану зачіску і нудоту.