Раскрыты подробности будущего бюджетника iPhone SE4 от Apple. Смартфон получит дизайн от iPhone 16, а также интерактивный вырез на экране.

О главных изменениях в дизайне рассказал инсайдер Majin Bu, прогнозы которого часто сбываются. Так, в соцсети Twitter он опубликовал снимок устройства и рассказал, чего ожидать от будущего бюджетника.

Based on what has been reported to me, the iPhone SE could have a design very similar to that of the current iPhone 16 still in development. The new iPhone SE will most likely have a single camera instead of the double one of the iPhone 16 models, otherwise it seems that the… pic.twitter.com/Z1Gio4nBRu

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 8, 2024