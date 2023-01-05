Для українців створили інтерактивну мапу для вивчення маршрутів на безпеку. Сервіс доступний на сайті ДСНС, а також як додаток для смартфона.

Так, мапа здатна відображати як розміновані локації України, так і ту місцевість, де можуть бути вибухонебезпечні предмети. Інформація для сервісу надає ДСНС, а похибка може становити 30 метрів.

– Рекомендуємо використовувати інформацію з інтерактивної картки під час відвідин місць, де велися бойові дії. Користуйтеся спершу нею, а не навігаторами чи власною впевненістю у тому, що пощастить, – додали у службі.

Сервіс доступний за посиланням, але можна скачати як на Android, так і на iOS безкоштовно.

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На карті можна помітити помаранчеві зони це місця, де велися бойові дії і ворог міг залишити вибухонебезпечні предмети. Якщо наблизити потрібну локацію, то конкретні точки будуть позначені колами жовтого чи червоного кольору. Жовтий колір говорить про непідтверджену небезпечну зону, а червоний про підтверджену небезпеку на цій місцевості.

Варто зазначити, що у разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета в жодному разі не можна до нього наближатися та чіпати. Потрібно відійти на безпечну зону, позначити небезпечну зону, попередити про локацію інших та зателефонувати до поліції чи ДСНС.