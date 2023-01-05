Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Интернет

ГСЧС создали интерактивную карту со взрывоопасными территориями

5 января 2023, 19:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Міни
Источник: ГСЧС

Для украинцев создали интерактивную карту для изучения маршрутов на безопасность. Сервис доступен на сайте ГСЧС, а также в качестве приложения для смартфона.

Так, карта способна отображать как разминированные локации Украины, так и ту местность, на которой могут быть взрывоопасные предметы. Информацию для сервиса предоставляет ГСЧС, а погрешность может составлять 30 метров. 

— Рекомендуем использовать информацию с интерактивной карты при посещении мест, где велись боевые действия. Пользуйтесь сперва ею, а не навигаторами или собственной уверенностью в том, что повезет, — добавили в службе.

Сервис доступен по ссылке, но можно скачать как на Android, так и iOS бесплатно.

Сейчас смотрят

На карте можно заметить оранжевые зоны  это места, где велись боевые действия и враг мог оставить взрывоопасные предметы. Если приблизить нужную локацию, то конкретные точки будут обозначены кругами желтого или красного цвета. Желтый цвет говорит о неподтвержденной опасной зоне, а красный о подтвержденной опасности на этой местности.

Карта ДСНС

Стоит отметить, что в случае обнаружение взрывоопасного или подозрительного предмета ни в коем случае нельзя к нему приближаться и трогать. Нужно отойти на безопасную зону, обозначить опасную зону, предупредить о локации других и позвонить в полицию или ГСЧС.

Читайте также:
ГСЧС создали интерактивную карту со взрывоопасными территориямиЗа песню-посвящение: Злата Огневич получила награду от спасателей ГСЧС

Теги
ДСНС
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь