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За пісню-присвяту: Злата Огнєвіч отримала нагороду від рятувальників ДСНС

6 Серпня 2022, 11:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
За пісню-присвяту: Злата Огнєвіч отримала нагороду від рятувальників ДСНС
Джерело: Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч здобула нагороду від рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій за свою пісню Світло. Цю композицію артистка присвятила українським героям – працівникам ДСНС.

В Instagram ДСНС з’явилися кадри, на яких Огнєвіч нагороджують.

– Наша Злата. Тиждень тому ми вперше побачили та почули Світло – зворушливе та життєствердне посвячення героїчній роботі українських рятувальників. Голова ДСНС Сергій Крук особисто подякував Златі Огнєвіч за цю пісню і вручив їй найвищу відзнаку служби – нагрудний знак Знак пошани. Світло переможе темряву, а Україна – жорстокого та підступного ворога. Віримо, що так буде, – зазначили працівники служби.

Сама співачка подякувала рятувальникам за їхню службу.

Зараз дивляться

– Україна переможе! Ми справді незламні… Коли дивишся в очі справжнім героям, розумієш, чому нас неможливо перемогти, – написала Огнєвіч.

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ДСНС Злата Огнєвіч Нагорода
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