Співачка Злата Огнєвіч здобула нагороду від рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій за свою пісню Світло. Цю композицію артистка присвятила українським героям – працівникам ДСНС.

В Instagram ДСНС з’явилися кадри, на яких Огнєвіч нагороджують.

– Наша Злата. Тиждень тому ми вперше побачили та почули Світло – зворушливе та життєствердне посвячення героїчній роботі українських рятувальників. Голова ДСНС Сергій Крук особисто подякував Златі Огнєвіч за цю пісню і вручив їй найвищу відзнаку служби – нагрудний знак Знак пошани. Світло переможе темряву, а Україна – жорстокого та підступного ворога. Віримо, що так буде, – зазначили працівники служби.

Сама співачка подякувала рятувальникам за їхню службу.

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