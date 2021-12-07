8-летняя Ярина из Житомира победила в конкурсе Европейского космического агентства. Рисунок маленькой украинки попал в 12-ку победителей, ее работу выбрали из 2,5 тыс.

Рисунки победителей будут доставлены на космическую ракету Ариан-5, которая будет стартовать в 2023 году на Юпитер. Аппарат будет исследовать Юпитер — самую большую планету солнечной системы и ее спутники.

— Ярина — очень любознательная ученица. Она любит истории – и слушать, и читать, и придумывать. Она живет в этом мире историй, – рассказала Наталья Штарова, преподавательница музыкальной школы им. Рихтера.

На рисование Ярина ходит третий год, а рисует чуть ли не с пеленок. К тому же лепит, шьет и постоянно что-то придумывает.

Папа Яринки преподает литературу в местном университете, именно он предложил дочери принять участие в художественном конкурсе Европейского космического агентства. Очевидно, интерес к космосу у них семейный.

— Нельзя не интересоваться космосом, живя в Житомире, где родился Сергей Королев, — говорит Леонид Заклюжный, отец девочки.

Ракету Ариан-5 с рисунком школьницы запустят в 2023 году. К Юпитеру космический корабль будет направляться 8 лет. А потом еще 6 лет будет исследовать газовый гигант и его спутники.

– Мы фактически сроднились с этим космическим кораблем, он для нас как член семьи, мы обязательно будем следить. Я Яринке говорил, что за это время она успеет вырасти, – добавил Леонид.

Ярина призналась, что в будущем хотела бы полететь на Сатурн. Но согласилась бы на полет при условии, что это будет важная миссия вроде спасти мир.