GSM Game World показали офіційний трейлер відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.

Відеогра в жанрі постапокаліптичного шутера розроблена українською компанією GSC Game World. Це продовження культової серії ігор S.T.A.L.K.E.R.

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Ролик починається зі слів Іди до мене, далі йде рукопашний бій. У трейлері можна побачити дослідження зони відчуження, перестрілки з мутантами, людьми та кінематографічні сцени з іншими персонажами.

У S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля гравці повністю зможуть вільно дослідити зону відчуження. Очікується масштабний нелінійний сюжет, де рішення гравця впливатиме не лише на долю персонажа, а й на світ.

Реліз гри на ПК у Steam, Epic Games Store та GOG та XBOX Series S|X планується у грудні 2023 року. У XBOX Game Pass S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля з’явиться в день релізу.