GSM Game World показали официальный трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

Видеоигра в жанре постапокалиптического шутера разработана украинской компанией GSC Game World. Это продолжение культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R.

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Ролик начинается со слов Иди ко мне, далее следует рукопашный бой. В трейлере можно увидеть исследование зоны отчуждения, перестрелки с мутантами, людьми и кинематографические сцены с другими персонажами.

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля игроки полностью смогут свободно исследовать зону отчуждения. Ожидается масштабный нелинейный сюжет, где решение игрока будет влиять не только на судьбу персонажа, но и на мир.

Релиз игры на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG и XBOX Series S|X планируется в декабре 2023 года. В XBOX Game Pass S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля появится в день релиза.