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Космос

Не гірше ніж у Армагеддоні: NASA змінило політ величезного астероїда біля Землі

12 Жовтня 2022, 13:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
астероїд
Джерело: Depositphotos

Людство вперше змогло змінити траєкторію польоту космічного тіла. Все завдяки космічному кораблю DART, який під керівництвом NASA зіткнувся з астероїдом.

І хоча важлива подія відбулася 26 вересня, астронавти лише зараз отримали підтвердження успішності місії. Так, зіткнення DART з Дімофісом змінило траєкторію астероїд на 32 хвилини – це стосується часу обертання навколо іншого космічного тіла Дідімоса. Раніше керівники місії заявляли, що сподівалися змінити час на 10 хвилин, але навіть 73 секунди означали успіх завдання.

У NASA заявили, що це перший випадок в історії людства щодо зміни траєкторії космічного тіла. Щоб змінити траєкторію польоту астероїда, космічне агентство витратило $330 млн.

Зараз дивляться

Сам старт місії розпочався майже рік тому – наприкінці осені 2021 року ракета від SpaceX Falcon 9 відправила корабель NASA DART у космос, де він довго летів до астероїда, щоб 26 вересня 2022 року врізатися в нього. Суть місії – перевірити систему захисту від космічних тіл, які можуть нести потенційну небезпеку людству.

Тепер ми знаємо, що космічний корабель може змінити траєкторію космічного тіла, що може врятувати цілу планету від знищення. Це стосується Землі.

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Джерело
NASA
Теги
NASA астероїд Космос
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