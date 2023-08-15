Тріщини в стародавньому марсіанському бруді здивували команду NASA Curiosity. Є припущення, що ті самі умови, які призвели до їхнього утворення, могли бути сприятливими для виникнення мікроскопічного життя.

Науковці не зовсім упевнені, як зародилося життя на Землі, але одна з переважаючих теорій стверджує, що постійні цикли вологих і посушливих умов на планеті допомогли зібрати складні хімічні блоки, необхідні для мікробного життя. Саме тому клаптикова ковдра з добре збережених стародавніх грязьових тріщин, виявлених марсоходом NASA Curiosity, така цікава для команди місії.

New discovery alert: I’ve spotted evidence that Mars had wet-dry cycles that could have led to conditions for microscopic life to form! More on the hexagonal shapes in these preserved mud cracks and what they tell my team: https://t.co/u83os6Jpoe pic.twitter.com/7hnles5yp6 — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) August 9, 2023

Характерний шестикутний малюнок цих грязьових тріщин, виявлених марсоходом NASA Curiosity, є першим свідченням циклів вологого і посушливого стану, що відбуваються на ранньому Марсі.

– Ці конкретні грязьові тріщини утворюються, коли волого-сухі умови повторюються, можливо, сезонно, – пояснив Вільям Рапен із французького Інституту досліджень у галузі астрофізики та планетології.

Curiosity поступово піднімається осадовими шарами гори Шарп, висота якої становить 5 км у кратері Гейла. Марсохід виявив грязьові тріщини в 2021 році після буріння зразка скельної породи Понтур, виявленої в перехідній зоні між шаром, багатим на глину, і шаром із сульфатами. Глинисті мінерали зазвичай утворюються у воді, а сульфати мають тенденцію утворюватися в міру її висихання.

Мінерали, поширені в кожній області, відображають різні епохи в історії кратера Гейла. Перехідна зона між ними є звітом про період, коли почали переважати тривалі посушливі періоди, а озера і річки, які колись заповнювали кратер, почали відступати.

Коли бруд висихає, він стискається і розпадається на Т-подібні з’єднання, які є доказом того, що бруд сформувався і висох один раз. Повторюваний вплив води, що створила бруд Понтура, призвів до того, що Т-подібні з’єднання розм’якшилися і стали Y-подібними, в кінцевому підсумку сформувавши шестикутний візерунок.